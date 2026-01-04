Il Fatto quotidiano: действия США в Венесуэле напоминают колонизацию

Издание отмечает, что следующей целью может стать Куба

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Операция США в Венесуэле, которая привела к захвату президента Николаса Мадуро, напоминает сценарии жесткой колонизации конца XIX - начала ХХ века. Газета Il Fatto quotidiano назвала произошедшее оккупацией Венесуэлы.

"Это - оккупация, детали которой пока неясны. Кто будет управлять Венесуэлой? Будут ли на ее территории американские военные? Единственная ясная вещь, что США, действуя по модели колонизации конца XIX - начала ХХ века, захватили венесуэльскую нефть", - пишет издание. Оно отмечает, что следующей целью может стать Куба.

В интервью газете директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс отмечает, что пока захвачен только Мадуро, но правительство Венесуэлы сохраняется. "Операция по смене режима приведет к долгому периоду нестабильности", - считает он. Эксперт также указал на "инертность" Европы. "Интересно, что произойдет в Европе, когда Вашингтон захочет заполучить Гренландию, которая тоже входит в список желаемых территорий [президента США] Дональда Трампа", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский президент также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление.