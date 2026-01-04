ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

NYT: Мадуро в декабре отверг предложение США уехать из Венесуэлы в Турцию

Венесуэльский лидер показал, что не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона, сообщает газета
Редакция сайта ТАСС
09:02

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Jesus Vargas/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили президенту Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер "гневно отверг этот план". Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

Читайте также

Удар США по Венесуэле: блицкриг с далеко идущими последствиями?

По его словам, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. 

Мадуро, НиколасСШАТурцияВенесуэла