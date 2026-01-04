NYT: Мадуро в декабре отверг предложение США уехать из Венесуэлы в Турцию

Венесуэльский лидер показал, что не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона, сообщает газета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили президенту Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер "гневно отверг этот план". Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

По его словам, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.