NYT: США провели кибератаку на энергосистему Венесуэлы перед военной операцией

По словам американского чиновника, отключение света позволило более чем 150 военным самолетам и вертолетам, включая беспилотники, истребители и бомбардировщики, вылетевшим с 20 различных баз и кораблей ВМС США, выполнить боевые задачи
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Американские разведывательные службы провели кибератаку на энергетическую инфраструктуру Венесуэлы, отключив электричество в значительной части Каракаса, чтобы скрыть приближение авиации США. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

По его словам, отключение света позволило более чем 150 военным самолетам и вертолетам, включая беспилотники, истребители и бомбардировщики, вылетевшим с 20 различных баз и кораблей ВМС США, выполнить боевые задачи.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. 

