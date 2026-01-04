В Экваториальной Гвинее столицу перенесли с острова на материк

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк в целях повышения безопасности республики и улучшения логистики. Соответствующий указ подписал президент африканской страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, объявив город Сьюдад-де-ла-Пас новой столицей республики и лишив этого статуса город Малабо.

"Мы решили перенести центр управления государством в Сьюдад-де-ла-Пас, чтобы гарантировать безопасность институтов власти и обеспечить гармоничное развитие всех регионов нашей страны, - приводит выдержки из указа издание Guinea Ecuatorial Press. - Малабо, в силу своего островного положения, остается уязвимым для угроз извне, в то время как новая столица в самом сердце материка станет крепостью суверенитета и двигателем прогресса для каждого гражданина Экваториальной Гвинеи".

Строительство Сьюдад-де-ла-Пас было начато в 2012 году как будущей столицы страны. Город расположен на реке Веле в самом центре материковой части Экваториальной Гвинеи в 160 км к востоку от побережья Атлантического океана. Он окружен густыми тропическими лесами. Сьюдад-де-ла-Пас находится в 25 км от границы с Габоном и в 60 км от границы с Камеруном.

Большинство министерств и государственных учреждений уже переехало из Малабо в новую столицу. Город рассчитан на 200 тыс. жителей. Между тем Малабо, расположенный на острове Биоко в Атлантическом океане, сохранит часть государственных служб. Так, в исторической столице останется МИД и министерство углеводородов и развития горнодобычи. Посольства зарубежных стран и штаб-квартиры крупнейших компаний и банков также пока не планируют переезд в Сьюдад-де-ла-Пас. Малабо, где проживают 350 тыс. человек, сохранит за собой статус главного коммерческого и финансового центра страны.

Экваториальная Гвинея занимает в Африке 44-ю позицию по размеру территории (28 тыс. кв. км). Основная часть страны находится на материке (26 тыс. кв. км). Численность населения Экваториальной Гвинеи - около 2 млн человек, из которых 80% проживают в материковой части республики.