Украина ввела очередные санкции против нескольких юрлиц и физлиц России

Ограничительные меры затрагивают 95 физических и 70 юридических лиц

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Украинские власти ввели новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

В тексте документа отмечается, что ограничительные меры затрагивают 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых - граждане и резиденты РФ.

По утверждению украинской стороны, это "лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью оборонно-промышленного комплекса". Кроме того, санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.