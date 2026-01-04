Жена советника Трампа опубликовала карту с Гренландией в цветах флага США

Под публикацией Кэти Миллер написала "Скоро"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Жена замглавы аппарата сотрудников Белого дома Кэти Миллер опубликовала в X карту Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.

"Скоро", - написала она под публикацией, не уточняя, что она имеет в виду.

О ситуации вокруг Гренландии и США

22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии. 21 декабря Трамп написал в Truth Social, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, Лэндри "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.