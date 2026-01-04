Дипломат Серенсен: Дания надеется, что США будут уважать ее целостность

Гренландия - уже часть НАТО, отметил датский посол в Соединенных Штатах Йеспер Меллер Серенсен

Редакция сайта ТАСС

Гренландия © Joe Raedle/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность своей страны после публикации карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.

"Мы близкие союзники и должны продолжать работать в этом направлении. Безопасность США также является безопасностью Гренландии и Дании. Гренландия - уже часть НАТО", - написал дипломат в X в ответ на публикацию жены замглавы аппарата сотрудников американского Белого дома Кэти Миллер. Она опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, с припиской: "Скоро".

О ситуации вокруг Гренландии и США

22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии. 21 декабря Трамп написал в Truth Social, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, Лэндри "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.