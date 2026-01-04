Вице-канцлер ФРГ назвал "очень сомнительной" операцию США в Венесуэле

Ларс Клингбайль призвал найти путь к мирному переходу к демократии в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что США тоже обязаны соблюдать международное право, и назвал "очень сомнительной" операцию Вашингтона в Венесуэле. Слова политика приводит агентство DPA.

"Международное право необходимо соблюдать. Это касается и действий США", - подчеркнул вице-канцлер. Он призвал "найти путь к мирному переходу к демократии в Венесуэле". По его словам, венесуэльцы сами должны определять свое будущее.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.