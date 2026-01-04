Председатель Госпогранслужбы Украины Дейнеко стал советником главы МВД

Сергей Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко стал советником министра внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел. И в то же время военного дела не оставляет. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности госграницы", - написал Клименко.

При этом, по его словам, "Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником, он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы".

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что "Госпогранслужба Украины нуждается в изменении подходов в работе".