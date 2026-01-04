Ботсвана намерена скоро открыть посольство в Москве

Это процесс, который предполагает выделение ресурсов и соответствующую подготовку, отметил глава ботсванского МИД Феньо Бутале

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ботсвана намерена вскоре открыть посольство в Москве, предпринимает необходимые шаги для этого. Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Феньо Бутале.

"Да, мы действительно с воодушевлением относимся к этому стратегическому шагу, который собираемся сделать, - открытию посольства в Москве, прежде всего потому, что у нас на протяжении долгого времени существуют отличные отношения с Москвой, - сказал он. - Мы действительно планируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы это посольство было создано".

"Это процесс, который, разумеется, предполагает выделение ресурсов и соответствующую подготовку, - отметил глава МИД. - У нас уже были обсуждения по этому поводу, и мы надеемся, что как можно скорее у нас появится это посольство".