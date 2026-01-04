Вучич по итогам Совбеза заявил о планах удвоить военную мощь Сербии за 1,5 года

По словам сербского президента, на заседании Совета национальной безопасности обсуждались дальнейшие шаги по усилению армии и оборонного потенциала страны

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Сербия в ближайшие полтора года планирует почти вдвое увеличить свои военные мощности. Об этом заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.

"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", - отметил сербский лидер.

По словам Вучича, на заседании Совета национальной безопасности обсуждались дальнейшие шаги по усилению армии и оборонного потенциала страны. "Мы говорили о том, как дальше комплектовать наши специальные подразделения, как продолжать вооружение и оснащение. У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность", - подчеркнул он.

Президент также сообщил о принятии новых решений по созданию стратегических запасов. "Мы приняли новые решения о пополнении резервов - не только продовольствия, но и боеприпасов, и они должны быть на значительно более высоком уровне", - указал он.

"Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года. Хотя мы и не были совсем слабы, численность личного состава мы увеличим на 30%, а все остальное - на 100%. Значительная часть будет произведена в нашей стране, а часть мы будем закупать за рубежом. Это единственный надежный способ и путь защиты нашей страны в будущем и единственный фактор сдерживания", - отметил Вучич.