Киев опоздал на два месяца с эвакуацией из Днепропетровской области

Если ознакомиться подробно со списком населенных пунктов, то можно обнаружить, что практически 50% из них, а если быть точным 21 из 46 - уже были освобождены ВС РФ, отметил украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Киев объявил эвакуацию из сел Днепропетровской области с опозданием на 2 месяца, так как почти половина населенных пунктов из списка была освобождена Вооруженными силами РФ, часть из них - еще в октябре. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Как сообщил накануне украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 40 населенных пунктах Днепропетровской области. Также, по словам Кулебы, из четырех населенных пунктов подконтрольных Киеву районов Запорожской области будет эвакуирован 651 ребенок.

"Если ознакомиться подробно со списком населенных пунктов, то можно обнаружить, что практически 50% из них, а если быть точным 21 из 46 - уже были освобождены ВС РФ. К примеру, Алексеевка и Приволье, согласно данным МО РФ, освобождены еще в октябре. Критично в данной ситуации не то, что официальный Киев дает информацию о линии соприкосновения с двухмесячной задержкой, а то, что люди находились в своих домах, пока на улицах шли бои с применением дронов и артиллерии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что власти Киева, скорее всего, пошли на это после очевидной потери Гуляйполя. На срочную эвакуацию украинские власти дали жителям 30 суток, отметили в подполье.

Как отмечал Кулеба, с 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины эвакуированы 150 тыс. человек, среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей с ограниченной мобильностью.