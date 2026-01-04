МИД Чехии вызовет посла Украины из-за высказываний в адрес спикера Палаты депутатов

Томио Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам раскритиковал поставки оружия Украине

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча из-за его высказываний в адрес председателя Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Томио Окамуры. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) раскритиковал поставки оружия Украине. По его словам, в продолжении конфликта заинтересованы "западные фирмы и правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые устанавливают себе унитазы из золота". "Пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такая страна не будет в Евросоюзе", - заявил спикер.

Президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность в связи с заявлением Окамуры, а партии парламентской либеральной оппозиции намерены вынести на обсуждение Палаты депутатов вопрос о лишении его поста главы нижней палаты, в которой 108 из 200 мест принадлежат правящим партиям. Окамура является председателям входящей в правительственную коалицию партии SPD ("Свобода и прямая демократия").

Резко негативная реакция на слова Окамуры последовала в Facebook со стороны посла Украины. Глава МИД Чехии посчитал такую активность дипломата неуместной.