Премьер Испании заявил, что решительно осуждает действия США в Венесуэле

Днем ранее глава кабмина отмечал, что власти Испании не признают интервенцию, нарушающую международное право

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решительном осуждении произошедшего в Венесуэле.

Премьер, являющийся лидером Испанской социалистической рабочей партии, направил письмо сторонникам своей политической силы, которое опубликовал в X. В нем Санчес подчеркнул: "Недавнее нарушение международной законности в Венесуэле - акт, который мы решительно осуждаем".

Днем ранее глава кабмина отмечал, что власти Испании не признают интервенцию, нарушающую международное право.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.