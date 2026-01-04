ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Папа Римский Лев XIV призвал к сохранению суверенитета Венесуэлы

Его предшественник Франциск, как известно, обменивался письмами с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
12:21

ВАТИКАН, 4 января. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV заявил, что с обеспокоенностью следит за происходящим в Венесуэле и призвал к сохранению ее суверенитета и соблюдению верховенства права.

"Пусть будет гарантирован суверенитет страны и обеспечено верховенство права, закрепленное в конституции, с соблюдением прав человека и гражданских прав каждого", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди. Он призвал совместно работать во имя построения спокойного будущего сотрудничества, стабильности и гармонии.

Его предшественник Франциск, как известно, обменивался письмами с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. 

