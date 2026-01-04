Дудаков: наземная операция в Венесуэле чревата разрушительными для США последствиями

Американист указал, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от развития ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Проведение США наземной военной операции в Венесуэле будет иметь разрушительные последствия для всей Латинской Америки и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал ТАСС американист Малек Дудаков.

"Не думаю, что американцы втянутся в большую затяжную наземную кампанию, так как ее последствия будут разрушительными для всего региона и для самих Соединенных Штатов", - сказал собеседник агентства. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться представить атаку на Венесуэлу как разовую акцию, чтобы оправдаться перед Конгрессом, который она не уведомила об операции заранее, и таким образом избежать обвинений в развязывании войны. Эксперт подчеркнул, что в США 70% американцев выступают против конфликта с Венесуэлой, а демократы и часть республиканцев критикуют действия Трампа.

Дудаков указал, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от развития ситуации в Венесуэле. Первый сценарий, который в Белом доме могут считать оптимальным, - это договоренность на выгодных для США условиях с новой властью в лице и. о. главы государства Делси Родригес. Второй, негативный, сценарий - дестабилизация в Венесуэле и захват власти наркокартелями, что сделает невозможной добычу нефти и станет проблемой для всего региона. Третий сценарий - приход к власти венесуэльской оппозиции - эксперт считает наименее вероятным из-за ее слабого институционального влияния внутри страны и того факта, что Трамп публично заявил о неготовности ее поддерживать.

Американист также отметил риски роста антиамериканских настроений в Латинской Америке из-за восприятия действий США как неоколониальных. По его словам, это может повлиять на исход президентских выборов в Колумбии и Бразилии весной и осенью 2026 года в пользу левых сил.

Что касается влияния на промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре 2026 года, то, по мнению Дудакова, за оставшиеся 10 месяцев тема Венесуэлы может быть вытеснена другими событиями, "поэтому о влиянии венесуэльской кампании на исход промежуточных выборов говорить пока рано".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский президент также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление.