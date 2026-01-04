США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

КНДР запустила 4 декабря в сторону Японского моря по меньшей мере две баллистические ракеты, предположительно, с изменяющейся траекторией полета

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. США, Южная Корея и Япония считают, что состоявшиеся в воскресенье в КНДР пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН, угрожают миру и безопасности в регионе и всему международному сообществу. Об этом заявили высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств трех стран по итогам телефонных переговоров.

"Представители трех стран потребовали прекратить подобные провокационные действия", - говорится в сообщении японского МИД.

КНДР запустила 4 декабря в сторону Японского моря по меньшей мере две баллистические ракеты, предположительно, с изменяющейся траекторией полета. Они пролетели ориентировочно 900 - 950 км на высоте примерно 50 км, сообщил журналистам в Токио министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

По данным японских правительственных источников, ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Какой-либо ущерб не зафиксирован. Тем не менее береговая охрана страны призывала суда в этом районе проявлять максимальную осторожность, не приближаться к потенциальным фрагментам ракет. КНДР провела подобные пуски впервые с ноября прошлого года.