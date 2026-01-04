Барро: Франция готовится к установлению в мире "права сильнейшего"

После операции США в Венесуэле страна будет перевооружаться, подчеркнул министр иностранных дел

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Франция намерена перевооружаться, чтобы подготовиться к установлению в мире принципа "права сильнейшего", после того как США провели силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу France 2.

"Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <...> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего", - сказал Барро, комментируя вторжение США в Венесуэлу и отвечая на вопрос о возможном наступлении в международных отношениях новой эпохи.