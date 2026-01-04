Леонардо Ди Каприо не смог прибыть на гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

По информации журнала Variety, актер должен был присутствовать на церемонии вручения награды за актерскую игру в фильме "Битва за битвой"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Американский актер Леонардо Ди Каприо не смог посетить гала-концерт кинофестиваля в Палм-Спрингс из-за сбоев в авиасообщении и ограничений на полеты из-за операции США в Венесуэле. Об этом сообщил журнал Variety.

"Леонардо Ди Каприо не смог лично присоединиться к нам <...> из-за неожиданных сбоев в авиасообщении и ограничении воздушного пространства", - заявил представитель фестиваля.

По информации журнала, актер должен был присутствовать на церемонии вручения награды за актерскую игру в фильме "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025). Однако Ди Каприо не смог вовремя покинуть остров Сен-Бартелеми, находящийся в Карибском море.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.