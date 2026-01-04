Глава полиции Ирана анонсировал принятие мер по задержанию зачинщиков беспорядков

Уже установлены и задержаны лица, которые признались, что в обмен на участие в беспорядках получали доллары из-за рубежа

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 4 января. /ТАСС/. Полиция Ирана отныне будет решительно действовать против зачинщиков беспорядков, предприняты действия по их выявлению и задержанию. Об этом заявил глава иранской полиции Ахмад Реза Радан.

"В течение последних двух дней на повестке у полиции значатся целенаправленные задержания лидеров беспорядков, подстрекавших людей как в сети Интернет, так и на местах проведения протестов", - приводит его слова агентство Mehr.

Уже установлены и задержаны лица, которые признались, что в обмен на участие в беспорядках получали доллары из-за рубежа, подчеркнул он.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

В пятницу агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В то же время глава полиции провинции Хузестан Фаршад Каземи проинформировал о задержании группы протестующих и изъятии у них огнестрельного и холодного оружия.