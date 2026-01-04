Нетаньяху на заседании кабмина Израиля заявил о поддержке действий США в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале еженедельного заседания правительства еврейского государства выступил в поддержку действий США в Венесуэле.

"Что касается Венесуэлы, хочу выразить поддержку израильского правительства решительным действиям Соединенных Штатов по возвращению свободы и справедливости и в этот регион. Должен сказать, что в Латинской Америке сейчас происходит переворот. Ряд стран возвращается к американской оси и, что неудивительно, к связям с Государством Израиль. Мы приветствуем это, приветствуем решение президента [США Дональда] Трампа и отдаем честь американским вооруженным силам, которые провели безупречную операцию", - заявил Нетаньяху, его высказывания распространила канцелярия израильского премьера.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Ее президент Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление.