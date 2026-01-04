В Пекине открылся центр БРИКС по изучению производительных сил нового качества

Учреждение станет международной платформой для научно-исследовательского обмена в рамках объединения

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Исследовательский центр БРИКС по вопросам производительных сил нового качества начал работу в Пекине. Об этом сообщило Министерство науки и технологий КНР.

Учреждение станет международной платформой для научно-исследовательского обмена в рамках объединения. Основными направлениями работы будут совместные теоретические и прикладные исследования, сотрудничество в сфере научно-технических инноваций, обмен специалистами и программы профессиональной подготовки кадров. Кроме того, структура займется формированием исследовательской сети для интеллектуальной поддержки выработки политических решений стран-участниц.

Как заявил заместитель министра науки и технологий КНР Чэнь Цзячан, совместное развитие производительных сил нового качества служит "ключевой ареной" для углубления взаимовыгодного сотрудничества государств БРИКС. По его словам, работа центра станет мощным двигателем развития и шагом к построению сообщества единой судьбы человечества.