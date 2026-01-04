Нетаньяху обсуждал на встрече с Трампом проблематику иранского атома

Израильский премьер отметил, что "эти дискуссии с американским лидером проходили в самом начале драматических событий, которые сейчас разворачиваются в Иране"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале еженедельного заседания правительства еврейского государства заявил, что в ходе визита США в конце прошлого месяца обсуждал иранскую атомную программу с американским лидером Дональдом Трампом.

"Конечно, [с Трампом] мы обсуждали и Иран. Мы подтвердили нашу общую позицию, с одной стороны это нулевое обогащение урана [Ираном], с другой - необходимость вывоза 400 кг обогащенного материала из Ирана и установление жесткого, реального контроля над объектами [иранской атомной программы]", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что "эти дискуссии [с Трампом] проходили в самом начале драматических событий, которые сейчас разворачиваются в Иране". "Правительство Израиля, Государство Израиль и я лично солидарны с этим процессом, <...> весьма вероятно, что мы находимся в моменте, когда иранский народ берет свою судьбу в свои руки", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

29 декабря в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

В конце прошлого года американский портал Axios выступил с утверждением, что Трамп и Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году.