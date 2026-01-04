AIC: Саудовская Аравия ударила по сепаратистам на востоке Йемена

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Самолеты ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по позициям сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в городе Эль-Гайда, административном центре провинции Эль-Махра на востоке Йемена. С таким утверждением выступил близкий к ЮПС телеканал AIC.

Между тем телеканал Al Yemen проинформировал, что силы ЮПС в районе Эль-Гайды подверглись ударам с воздуха после отказа сложить орудие и покинуть провинцию. Информация о жертвах не приводится.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы восстановили контроль над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.