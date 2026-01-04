МИД Ботсваны: страна станет активным игроком на международной арене

Государство является активным членом Африканского союза и САДК, напомнил глава ботсванского дипведомства Феньо Бутале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ботсвана добьется цели стать активным игроком на международной арене. Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Феньо Бутале.

"У нас есть очень выверенный, продуманный и ориентированный на права человека подход к внешней политике, который будет формироваться исходя из интересов страны и тех ценностей, в которые мы верим, - сказал глава МИД. - Мы намерены взаимодействовать и хотим быть и станем активным игроком на мировой арене".

"Мы являемся активным членом Африканского союза, активным членом САДК (Сообщество развития Юга Африки - прим. ТАСС) и действительно участвуем в обсуждениях, касающихся репараций (от колонизаторов - прим. ТАСС), - отметил министр. - Мы выступаем единым фронтом с нашими африканскими братьями, продвигаясь в направлении, которое является взаимовыгодным, полезным и соответствует нашему видению - "Африка, которую мы хотим", в рамках Повестки 2063".