УВД ВГА: Киев готовит провокацию с использованием химоружия в Харьковской области

В конце декабря 2025 года в Изюм Харьковской области "прибыли военные войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Киевский режим готовит провокацию с использованием химического оружия и войск химзащиты ВСУ в Харьковской области для последующего обвинения Вооруженных сил РФ. Об этом заявили в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

"По информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале УВД ВГА региона.

Уточняется, что в конце декабря 2025 года в город Изюм Харьковской области "прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины".

В частности, присутствие представителей этого подразделения зафиксировано в районе Изюмского приборостроительного завода, отметили в ведомстве.