Армия Израиля уничтожила туннель радикалов длиной 2 км на севере Газы

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля подорвали в северной части сектора Газа туннель радикалов протяженностью 2 км. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Северная бригада уничтожила подземный туннель ХАМАС длиной около 2 км в районе Бейт-Лахии (город на севере сектора Газа - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ "продолжает действовать против террористических организаций в секторе Газа с целью обеспечения безопасности Государства Израиль".