WP усомнилась в способности США "управлять" Венесуэлой

По оценкам аналитиков, для контроля над страной могут потребоваться десятки или даже сотни тысяч военных

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. США вряд ли смогут, как ранее заявил президент Дональд Трамп, "управлять" Венесуэлой без масштабного американского военного присутствия. Такое мнение выразили опрошенные газетой The Washington Post (WP) эксперты.

По оценкам аналитиков, для контроля над страной могут потребоваться десятки или даже сотни тысяч военнослужащих, в то время как в регионе сейчас находятся около 15 тыс. американских военных. Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам ударов по Венесуэле, был уклончив в ответах на вопросы о способности Вашингтона управлять государством с населением 29 млн человек, заявив, что этим "какое-то время" будут заниматься представители его администрации.

Как отмечает издание, администрация Трампа, сохранив властную структуру в Каракасе, возможно, пытается избежать сценария Ирака, где свержение правительства американскими военными привело к катастрофе национального и регионального масштабов.

Как ранее сообщила WP со ссылкой на источники, администрация Трампа может рассмотреть вопрос назначения спецпосланника по Венесуэле для помощи госсекретарю Марко Рубио в "управлении" страной после похищения американским спецназом президента Николаса Мадуро.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.