Армия Израиля ударила по Ливану для устранения радикала "Хезболлах"

Атаку израильские военные совершили в районе Аль-Джумайжима

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Как сообщила армейская пресс-служба, целью атаки являлась ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".

"Недавно в ответ на продолжающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хезболлах" Армия обороны Израиля нанесла удар по боевику "Хезболлах" в районе Аль-Джумайжима на юге Ливана", - говорится в заявлении военных.