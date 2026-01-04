Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Владимир Зеленский и Сергей Дейнеко © Pool/ Ukrainian Presidentia/ Planet Pix/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уволен со своего поста. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом Зеленский назначил врио главы Госпогранслужбы Валерия Вавринюка - первого заместителя главы Госпогранслужбы.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что Дейнеко станет его советником и одновременно будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.