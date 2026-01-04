Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
Редакция сайта ТАСС
15:50
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уволен со своего поста. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.
"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Другим своим указом Зеленский назначил врио главы Госпогранслужбы Валерия Вавринюка - первого заместителя главы Госпогранслужбы.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что Дейнеко станет его советником и одновременно будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.