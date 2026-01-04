DW: украинцы так боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК

Сотрудники военкоматов стали врагами для жителей западных регионов Украины, заявил изданию представитель Львовского ТЦК

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов стали главными врагами для населения Западной Украины, люди готовы убивать их из-за страха быть мобилизованными. Об этом в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW признана в РФ СМИ-иноагентом) заявил представитель Львовского военкомата.

"Сейчас на Западной Украине, в городах, где нет боевых действий, для людей главный враг - военкомы и полиция", - сказал представитель военкомата, имя которого не называется. Он сообщил, что его лично называли врагом родственники мобилизованных.

Мужчина также прокомментировал случаи нападений на сотрудников: "Люди настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника военкомата".

DW отмечает, что по состоянию на июнь 2025 года на Украине было открыто более 900 уголовных производств в отношении работников военкоматов, в том числе за злоупотребление, превышение полномочий и насилие.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.