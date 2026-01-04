Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Гренландия безусловно необходима Соединенным Штатам, заявил президент страны

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

"Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны".

По убеждению Трампа, остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".

22 декабря датский МИД вызвал американского посла Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии. 21 декабря Трамп написал в Truth Social, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, Лэндри "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.