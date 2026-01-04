Алиев обсудил с делегацией законодателей США двусторонние и региональные вопросы

Президент Азербайджана отметил, что продолжит продвижение региональной мирной повестки

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 4 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с делегацией американских законодателей перспективы двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Согласно информации, в состав делегации вошли член Комитета Сената США по вооруженным силам республиканец Марквейн Маллин, члены Палаты представителей республиканцы Джейсон Смит и Ронни Джексон, демократ Джимми Панетта.

"На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США, отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях", - говорится в сообщении. Алиев заявил, что несправедливая 907-я поправка к Акту "О поддержке свободы", ограничивающая оказание правительственной помощи Азербайджану, "не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между двумя странами". Глава государства высоко оценил приостановку действия этой поправки президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду, что члены американского Конгресса продолжат прилагать усилия, направленные на ее полную отмену.

Президент Азербайджана также отметил историческое значение договоренностей, достигнутых между Баку и Ереваном в августе прошлого года в Вашингтоне. Он заявил, что Азербайджан продолжит продвижение региональной мирной повестки. "Отметив, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, глава государства в этом контексте подчеркнул экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана", - говорится в сообщении. Алиев выразил надежду, что коридор TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания") "создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности".

В тот же день американская делегация встретилась с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. По сообщению пресс-службы военного ведомства, обсуждались вопросы развития связей между Азербайджаном и США в оборонной сфере.

8 августа прошлого года по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".