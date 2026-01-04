В Гвинее окончательно подтвердили победу Думбуя на президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Гвинеи утвердил победу действующего президента на переходный период Мамади Думбуя на состоявшихся в стране 28 декабря выборах главы государства. Об этом сообщил новостной портал Guinee 360.

ВС объявил Думбуя победителем, подтвердив опубликованные ранее Генеральной дирекцией по выборам результаты голосования, согласно которым он получил 86,72% голосов избирателей. При этом ВС пересмотрел явку в сторону увеличения - до 82,86%.

Решение ВС, который временно исполняет функции Конституционного суда Гвинеи, является окончательным и обжалованию не подлежит. Действие мандата президента Гвинеи - семь лет.

Думбуя пришел к власти в сентябре 2021 года в результате государственного переворота. С его нынешним избранием на пост президента в результате общенародных выборов Гвинея сделала ключевой шаг на пути к возвращению к гражданской форме правления. Он будет завершен с проведением парламентских выборов, которые должны состояться в этом году.