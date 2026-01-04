Al Watan: курды возобновили диалог с Дамаском об урегулировании

Они также обсудили включение своих бойцов в состав сирийской армии

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) провела 4 января в Дамаске переговоры с переходным правительством, посвященные урегулированию ситуации на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета Al Watan.

По ее информации, делегацию курдов возглавил командующий СДС Мазлюм Абди. Во встрече принял участие американский генерал Кевин Ламберт, который руководит оперативным штабом международной антитеррористической коалиции под эгидой США.

Правительственный источник сообщил изданию, что возобновление диалога между сторонами после боестолкновений в Алеппо в декабре 2025 года "пока не принесло ощутимых результатов". По его утверждению, курды по-прежнему затягивают реализацию соглашения от 10 марта 2024 года, которое предусматривает включение бойцов СДС в состав регулярной армии и "воссоединение подконтрольных им территорий с остальной частью Сирии".

В свою очередь официальный представитель СДС Фархад Шами заявил телеканалу Rudaw, что на базе СДС в северо-восточных регионах Сирии планируется сформировать три дивизии. По его словам, на встрече в Дамаске обсуждалось создание совместных контртеррористических формирований и специальной бригады, которая будет охранять границы. Кроме того, женские отряды самообороны СДС войдут в состав отдельного спецподразделения.

Шами уточнил, что срок выполнения двусторонних договоренностей, касающихся интеграционных процессов, будет продлен.

Согласно соглашению, подписанному 10 марта прошлого года временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа и командующий СДС Мазлюмом Абди, все военные и гражданские объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, должны были перейти к концу 2025 года под власть переходного правительства в Дамаске.