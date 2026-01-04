Христодулидис и Нетаньяху обсудили сотрудничество в энергетической и военной сферах

Также представители Кипра и Израиля затронули тему прогресса в реализации мирного плана президента США по Газе, сообщил заместитель официального представителя кипрского правительства Яннис Антониу

НИКОСИЯ, 4 января. /ТАСС/. Взаимодействие Кипра и Израиля в энергетической и военной областях стало предметом обсуждения во время телефонного разговора президента республики Никоса Христодулидиса и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил в письменном заявлении заместитель официального представителя кипрского правительства Яннис Антониу.

"Обсуждение было сосредоточено на выполнении договоренностей, достигнутых лидерами во время их недавних встреч. Особое внимание было уделено вопросу электросетевого соединения [Great Sea Interconnector, GSI], включая израильско-кипрский участок, в контексте реализации Индийско-ближневосточного экономического коридора [ИМЭК], развитию взаимодействия в энергетической сфере, а также оборонному сотрудничеству между двумя странами", - проинформировал Антониу.

Он добавил, что в ходе состоявшейся 4 января дискуссии Христодулилис и Нетаньяху затронули и тему "прогресса в реализации мирного плана президента США [Дональда Трампа] по Газе".

Кипрский министр иностранных дел Константинос Комбос 4 января сообщил газете "Phileleftheros", что с момента создания морского коридора "Амалфея", по которому с территории Кипра в сектор Газа через израильский порт Ашдод без дополнительных проверок направляется международная гуманитарная помощь, было доставлено более 30 тысяч тонн продуктов и товаров, в основном продовольственных. Глава МИД островного государства добавил, что Никосия стремится расширить список товаров, которые могут отправляться в палестинский анклав этим путем, включив в перечень товары двойного назначения. Комбос также заявил, что Кипр разместил свой персонал в гражданско-военном координационном центре, расположенном к северо-востоку от Газы в израильском городе Кирьят-Гат.