АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина

Сейду Имурану дали 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Власти Нигера объявили персоной нон грата первого советника посольства Бенина Сейду Имурану и дали ему 48 часов, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на нигерский МИД.

В своем комментарии МИД отметил, что данная мера является ответной и основана на принципе взаимности. Несколькими днями ранее Бенин выслал работавших в посольстве Нигера представителя нигерской разведывательной службы и комиссара полиции. Бенинские власти, по информации АРА, заподозрили их в "подрывной деятельности".

Посольство Бенина в Нигере объявило, что с 5 января приостанавливает свою деятельность. В сообщении отмечается, что это произошло из-за "обстоятельств, не зависящих от дипмиссии".

АРА отмечает, что взаимная высылка сотрудников посольств двух стран произошла на фоне публикаций в африканских СМИ неофициальных сообщений о возможной причастности Нигера к неудачной попытке государственного переворота в Бенине.

Утром 7 декабря группа военных объявила по национальному телевидению, что захватила в Бенине власть и отстранила от должности президента. Однако сохранившие верность республике подразделения национальной гвардии подавили попытку путча. Помощь им оказали ВВС Нигерии, а также спецназ Франции, который прибыл с базы в Кот-д'Ивуаре. Журнал Jeune Afrique ранее сообщил, что лидер мятежников подполковник Паскаль Тигри бежал в соседнее Того. Оттуда на частном самолета он добрался до столицы Нигера, где сейчас и находится.