ЦТАК: КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

По данным агентства, учения проведены в рамках работы по оценке эффективности и мобильности сил сдерживания войны

Редакция сайта ТАСС

© P Photo/ Ahn Young-joon, архив

ПХЕНЬЯН, 5 января. /ТАСС/. КНДР провела учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) по запуску гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет", - указывается в тексте.

Как уточняется, учения, нацеленные на оценку боеготовности системы гиперзвуковых вооружений, проверку и подтверждение способности к выполнению задач были проведены в рамках работы по операционной оценке эффективности и мобильности сил сдерживания войны. Агентство также отметило, что с помощью гиперзвуковых ракет, запущенных из одного из пхеньянских районов в северо-восточном направлении и преодолевших 1 тыс. км, был нанесен удар по установленным целям в Восточном море.

По сведениям ЦТАК, за стрельбами наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. "Можно подтвердить, что благодаря сегодняшним учениям по запуску была выполнена весьма важная оборонно-техническая задача. Ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил республики <...>", - отметил он.

По словам Ким Чен Ына, в последнее время достигнуты важные успехи в подготовке ядерных сил КНДР к действиям в боевых условиях. "Такой потенциал является плодом линии партии на оборонное строительство и политики отдачи приоритета оборонной науке и технике, а также бесценным результатом, достигнутым нашим выдающимся научно-техническим коллективом", - добавил он.