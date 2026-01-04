Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления ядерных сил на фоне событий в мире

КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Юрий Смитюк/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 5 января. /ТАСС/. Последние события на международной арене требуют от КНДР укрепления ядерных сил сдерживания. Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын, наблюдавший 4 января за учениями огневой ударной группы Корейской народной армии по запуску гиперзвуковых ракет, сообщило агентство ЦТАК.

Укрепления сил ядерного сдерживания требуют "последний геополитический кризис и сложные международные события", - подчеркнул верховный главнокомандующий. Целью учений была оценка боеготовности системы гиперзвуковых вооружений, эффективности и мобильности сил сдерживания КНДР.

Ким Чен Ын назвал "важной стратегической задачей" проверку и повышение характеристик главных составных частей сил ядерного сдерживания, а также отработку применения таких сил. Он указал, что КНДР должна "постоянно обновлять военные средства, в частности системы наступательных вооружений", что необходимо для эффективной самообороны.

"Также надо непрестанно демонстрировать противникам постоянную боеготовность и смертельность стратегических наступательных средств", - подчеркнул глава государства. Это, по его мнению, один из эффективных способов сдерживания войны.

Гиперзвуковые ракеты, запущенные из Рёкпхоского района Пхеньяна в северо-восточном направлении, нанесли удар по установленным целям на дальности 1 тыс. км в Японском море, которое в КНДР называют Восточным.