Трамп: выборы в Венесуэле должны пройти после ее восстановления

В частности, в республике необходимо наладить нефтедобычу, пояснил президент США

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация США хочет, чтобы выборы в Венесуэле состоялись после восстановления этой южноамериканской страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Прямо сейчас мы хотим наладить нефтедобычу, починить страну, восстановить ее, а потом провести выборы", - сказал он журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил праздники в своем поместье Мар-а-Лаго. "Мы еще не занимаемся этим", - ответил он на вопрос, будет ли Вашингтон добиваться от Каракаса позволить вернуться в Венесуэлу представителям оппозиции.