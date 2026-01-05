Трамп рассчитывает на договоренности с РФ по Украине в недалеком будущем

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что договоренности с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине будут достигнуты в не столь отдаленном будущем.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В определенный момент, надеюсь в не столь отдаленный", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.