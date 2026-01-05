Трамп обсуждал с членами Конгресса возможность ужесточения санкций против РФ

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с членами Конгресса возможность ужесточения санкций в отношении России.

"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (сенатором Линдси Грэмом, который внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналистов на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где американский лидер проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.

"И мы все время говорим о законопроектах. Вы думаете, что это потрясающие отношения. Это не так. Но мы [с Грэмом] много говорим о законопроектах, и у нас есть отличные законопроекты", - добавил глава Белого дома.