Трамп: Венесуэла просила возобновить работу посольства США в Каракасе

Вашингтон обдумывает этот вопрос, отметил президент
01:01
обновлено 01:17

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американский президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская сторона просила Вашингтон возобновить работу посольства США в Каракасе.

"Мы думаем об этом. Нас об этом просили", - заявил глава государства, говоря о возможности возобновления работы посольства США в Венесуэле. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. 

