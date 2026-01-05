Трамп: Венесуэла просила возобновить работу посольства США в Каракасе

Вашингтон обдумывает этот вопрос, отметил президент

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американский президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская сторона просила Вашингтон возобновить работу посольства США в Каракасе.

"Мы думаем об этом. Нас об этом просили", - заявил глава государства, говоря о возможности возобновления работы посольства США в Венесуэле. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.