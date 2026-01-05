И.о. президента Венесуэлы предложила США работать над совместной повесткой

Делси Родригес считает приоритетной задачей продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала приоритетной задачей достижение сбалансированных и уважительных отношений с США и предложила Вашингтону работу над совместной повесткой.

"Мы считаем приоритетной задачей продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой, а также между Венесуэлой и странами региона, основанным на суверенном равенстве и невмешательстве. Эти принципы направляют нашу дипломатию во взаимодействии с остальными странами мира", - говорится в заявлении Родригес, опубликованном в ее Telegram-канале.

Она также предложила США "совместно работать над повесткой сотрудничества, ориентированной на совместное развитие", с учетом международного права.

Родригес подчеркнула, что Венесуэла привержена "миру и мирному сосуществованию" и хочет жить "без внешних угроз". "Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Такова была и остается позиция президента Николаса Мадуро, и такова позиция всей Венесуэлы в настоящий момент", - добавила она.