Трамп: США нужен контроль над Гренландией с точки зрения нацбезопасности

Это вопрос стратегического характера, заявил глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии с точки зрения национальной безопасности.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. По версии главы Белого дома, это вопрос стратегического характера.

"В Гренландии повсюду российские и китайские корабли", - утверждал Трамп, добавив, что Дания "не в состоянии укрепить безопасность" Гренландии. "Они добавили одну собачью упряжку", - заявил президент США. Трамп при этом ушел от ответа на вопрос о том, под каким предлогом США рассчитывают получить контроль над Гренландией. "Я лишь скажу, что Гренландия нужна нам с точки зрения национальной безопасности, Евросоюзу также нужно, чтобы она была нашей, и они знают это", - заявил он.

Ранее 4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала США прекратить угрозы, подчеркнув, что нет смысла в том, чтобы Вашингтон брал остров под контроль. Таким образом она отреагировала на слова Трампа в интервью журналу The Atlantic о том, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.