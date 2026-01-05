Трамп подтвердил, что не устанавливает крайних сроков в деле урегулирования на Украине
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп повторил тезис о том, что не устанавливает крайних сроков в вопросе урегулирования украинского кризиса.
"Я не устанавливаю крайних сроков", - заявил он 4 декабря во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. Ранее глава Белого дома неоднократно говорил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки в вопросе урегулирования конфликта на Украине.