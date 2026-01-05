Трамп: Маск на 80% супергений, но и он допускает ошибки

Илон действует из лучших побуждений, добавил глава американской администрации

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал американского предпринимателя, самого состоятельного человека планеты Илона Маска "на 80% супергением", которому, впрочем, тоже свойственно ошибаться.

"Илон - замечательный", - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. Трамп отвечал на вопрос о том, уладили ли они с Маском разногласия, имевшие место несколько месяцев назад. "Я говорю про Илона, что он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений", - добавил глава американской администрации.

Маск был в 2025 году координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим с особым статусом, работавшим на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. Однако затем, согласно публикациям в американских СМИ, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска.

После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки его импичмента, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома ключевой законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE. При этом президент пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX. Впоследствии Маск отметил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В последние дни Маск, по сообщениям американских СМИ, находился в гостях в поместье Мар-а-Лаго и встречался с Трампом.