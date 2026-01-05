Трамп: соглашение о недрах позволит США вернуть потраченные на Киев деньги

Президент допустил, что Соединенные Штаты в итоге получат еще больший объем средств

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Соединенные Штаты могут вернуть все потраченные на поддержку Киева средства и получить еще большие доходы в результате договоренностей с Украиной относительно ее полезных ископаемых.

"Это ничего нам не стоит. На самом деле, мы зарабатываем деньги", - отметил он, говоря о поддержке Киева Вашингтоном. Как добавил Трамп, 46-й президент США Джо Байден "отдал $350 млрд" для оказания помощи Украине. "Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.

"Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше", - добавил он. "Теперь нам платят", - отметил президент, говоря об оплате поступающих на Украину американских вооружений.

Украинский кабинет министров 1 мая 2025 года опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Верховной Рады, проанализировав его положения, выразили недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета и при этом не включает гарантии безопасности, о которых много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не станет выплачивать дивиденды, а все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции пойдут на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.