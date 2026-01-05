Депутат Рады: глава Службы безопасности Украины подал заявление об отставке

Несколько украинских военачальников выразили свое недовольство планами руководства о его отставке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк написал заявление об отставке с должности, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк проинформировал, что Владимир Зеленский собирается отправить Малюка в отставку. После этого несколько украинских военачальников выразили свое недовольство такими планами.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ", - сообщил Гончаренко в своем телеграм-канале. Он отметил, что исполняющим обязанности главы спецслужбы, скорее всего, будет назначен начальник ее Центра специальных операций генерал Евгений Хмара.

2 января Зеленский провел ряд кадровых перестановок. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначенный главой офиса Зеленского. Место Буданова занял Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.