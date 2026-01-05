Токаев раскритиковал историков, обвиняющих другие народы в бедах казахстанцев

Граждане Казахстана должны "знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле", отметил президент

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике "псевдоисториков", обвиняющих другие народы в бедах казахстанцев.

"Появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике, обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства, а люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох. Ничего хорошего в этом нет, это путь в "королевство кривых зеркал". Мы как устремленное в будущее общество, как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. Мифы нам не нужны", - отметил казахстанский лидер в интервью газете "Туркестан".